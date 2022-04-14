GAG

GAG Token, araştırma sektörüne odaklanarak Adgager ekosistemine entegre edilmiş bir kripto para projesidir. Adgager'in kapalı döngü sistemine katılımı kolaylaştıran ve yenilikçi token ekonomisi yapısı sayesinde sürdürülebilir değer sağlayan yatırımcılar için değerli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Kripto AdıGAG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz66,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

GAG Token, araştırma sektörüne odaklanarak Adgager ekosistemine entegre edilmiş bir kripto para projesidir. Adgager'in kapalı döngü sistemine katılımı kolaylaştıran ve yenilikçi token ekonomisi yapısı sayesinde sürdürülebilir değer sağlayan yatırımcılar için değerli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Sektör

