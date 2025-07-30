GAIA

Gaia, herkesin kendi tarzını, değerlerini, bilgisini ve uzmanlığını yansıtan kendi YZ aracılarını oluşturmasına, dağıtmasına, ölçeklendirmesine ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir bilgi işlem altyapısıdır. Hemen hemen tüm YZ aracıları OpenAI ekosistemindeki uygulamalardır. API yaklaşımımızla Gaia, OpenAI'ye alternatif bir çözüm sunar. Her Gaia düğümü, alan bilgisiyle desteklenen ince ayarlı bir modelle özelleştirilebilir, böylece birçok kişinin beklediği genel yanıtlar ortadan kalkar.

Kripto AdıGAIA

SıralamaNo.1127

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%15,53

Dolaşımdaki Arz170.000.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.17%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13049730055509154,2025-07-30

En Düşük Fiyat0.03931568467223474,2025-07-31

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

