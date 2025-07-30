GAIA

Gaia, herkesin kendi tarzını, değerlerini, bilgisini ve uzmanlığını yansıtan kendi YZ aracılarını oluşturmasına, dağıtmasına, ölçeklendirmesine ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir bilgi işlem altyapısıdır. Hemen hemen tüm YZ aracıları OpenAI ekosistemindeki uygulamalardır. API yaklaşımımızla Gaia, OpenAI'ye alternatif bir çözüm sunar. Her Gaia düğümü, alan bilgisiyle desteklenen ince ayarlı bir modelle özelleştirilebilir, böylece birçok kişinin beklediği genel yanıtlar ortadan kalkar.

Kripto AdıGAIA

SıralamaNo.1127

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%15,53

Dolaşımdaki Arz170.000.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.17%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13049730055509154,2025-07-30

En Düşük Fiyat0.03931568467223474,2025-07-31

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaGaia, herkesin kendi tarzını, değerlerini, bilgisini ve uzmanlığını yansıtan kendi YZ aracılarını oluşturmasına, dağıtmasına, ölçeklendirmesine ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir bilgi işlem altyapısıdır. Hemen hemen tüm YZ aracıları OpenAI ekosistemindeki uygulamalardır. API yaklaşımımızla Gaia, OpenAI'ye alternatif bir çözüm sunar. Her Gaia düğümü, alan bilgisiyle desteklenen ince ayarlı bir modelle özelleştirilebilir, böylece birçok kişinin beklediği genel yanıtlar ortadan kalkar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GAIA/USDT
Gaia
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GAIA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GAIA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GAIA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...