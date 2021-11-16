GAINS

GAINS, Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira ve çok daha fazlası gibi devler de dahil olmak üzere 300'den fazla projeye 6 yıllık 30 milyon $'dan fazla yatırım geçmişine sahip bir launchpad ve merkeziyetsiz bir VC'dir.

Kripto AdıGAINS

SıralamaNo.2344

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,03%

Dolaşımdaki Arz38 694 301

Maksimum Arz100 000 000

Toplam Arz100 000 000

Dolaşım Oranı0.3869%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.879625561360697,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.010955131140724623,2023-09-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

