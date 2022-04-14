GAIN

Griffin AI, DeFi için geliştirilen ve kod yazmadan aracı oluşturmayı mümkün kılan en hızlı büyüyen platformdur. Şu anda 15.000'den fazla aktif aracıya güç vermektedir. Onu diğerlerinden ayıran temel fark basittir: Gerçekten çalışan aracıların sunulması. Örneğin, büyük blok zincirleri ve cüzdanlar arasında swap işlemlerini ve getiri stratejilerini sorunsuzca gerçekleştiren İşlem Yürütme Aracısı (Transaction Execution Agent - TEA) gibi. Griffin AI, Avrupa'nın ilk regülasyona tabi dijital varlık borsalarından birini kuran ve bu girişimi 100 milyon dolarlık NASDAQ halka arzına taşıyan Oliver Feldmeier liderliğindeki yıldız bir mühendislik ekibi tarafından geliştirildi ve işletilmektedir. Bu yönüyle Griffin AI, güçlü bir liderlikle derin teknik beceriyi bir araya getirmektedir. Proje, yapay zekâ yeteneklerinin %95 oranında eksik olduğu 1 trilyon dolarlık DeFi pazarına doğrudan zincir üzerinde çalışan süper akıllı aracılar sunarak çözüm getiriyor. Griffin AI aracılarının hâlihazırda BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap ve Bithumb'un Burrito Wallet cüzdanı gibi önemli projelerle entegre olduğu ve güvenildiği görülüyor. Ekosisteme daha birçok birinci sınıf projenin katılması bekleniyor. Bu geleceğin merkezinde Griffin AI’in yerel tokeni olan $GAIN yer alıyor. Aracıya dayalı DeFi'nin yakıtı ve bugün kripto dünyasındaki en büyük fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kripto AdıGAIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

