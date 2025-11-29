GAIX

GaiAI is the world's first creative AI and creative asset DAO, which is redefining visual creativity. Now, every generation, every prompt, and every image is no longer just expression, but attribution, collaboration, and value. By combining AI generation with blockchain-based rights attribution, GaiAI transforms creativity into verifiable on-chain assets, driving the rise of a decentralized creative economy.

Kripto AdıGAIX

SıralamaNo.767

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)61,07%

Dolaşımdaki Arz164 166 667

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.1641%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23095166099642203,2025-12-07

En Düşük Fiyat0.05137561578594456,2025-11-29

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

GaiAI is the world's first creative AI and creative asset DAO, which is redefining visual creativity. Now, every generation, every prompt, and every image is no longer just expression, but attribution, collaboration, and value. By combining AI generation with blockchain-based rights attribution, GaiAI transforms creativity into verifiable on-chain assets, driving the rise of a decentralized creative economy.

