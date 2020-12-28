GALA

Gala Games tek bir amaç için kuruldu: Oyunculara gücü geri vermek. Misyonumuz oyun yoluyla özgürlüğü sağlamaktır. Bu amaçla, bugüne kadarki en iddialı geliştirme projelerinden birine, Gala Games Ekosisteminin oluşturulmasına giriştik. Eric Schiermeyer (Zynga'nın kurucu ortağı ve oyun efsanesi), Wright Thurston (kripto para birimi alanındaki ilk büyük madencilerden biri ve blockchain teknolojisinde birden fazla patentin sahibi) ve Michael McCarthy (viral oyun hitlerinin arkasındaki Yaratıcı Direktör) tarafından kuruldu. Farmville 2) benzeri, Gala Games, hem oyun hem de blok zinciri alanlarının temellerini yeniden tanımlamak için burada. Gala Games tarafından piyasaya sürülen ilk oyun olan Town Star, kullanıcının haftalık yarışmalarda rekabet etmek için bir çiftlik kurduğu, aldatıcı derecede basit görünen ama inanılmaz derecede derin bir çiftçilik simülasyonudur. Çeşitli yerlerde, NFT'ler oyunda bonus sağlamakta kullanılabilir fakat oynamak, eğlenmek veya rekabet etmek için gerekli değildir. Şu anda Gala Games tarafından geliştirilmekte olan MMORPG/Macera Simülatörü Mirandus, oyun içi ekonomisinde gücü oyuncuların ellerine vererek ve oyun içinde nihai kontrol sağlamalarına imkan tanıyarak hem oyun geliştirme hattını hem de oyun modelini tamamen yeniden tanımlamaya çalışıyor.

Kripto AdıGALA

SıralamaNo.124

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz46,699,798,622.87144

Maksimum Arz50,000,000,000

Toplam Arz46,699,798,622.87144

Dolaşım Oranı0.9339%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8366854878441121,2021-11-26

En Düşük Fiyat0.00015101,2020-12-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

