GAME2

GameBuild, Oyuncular, Oyun Geliştiriciler ve Reklamverenler için yepyeni bir ekonomi ve deneyim getiren, güçlü araç setlerine sahip yeni nesil bir oyun altyapısıdır.

Kripto AdıGAME2

SıralamaNo.563

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz18,356,840,358

Maksimum Arz21,419,639,400

Toplam Arz21,419,639,000

Dolaşım Oranı0.857%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.009297992215811303,2024-05-15

En Düşük Fiyat0.001659598229496732,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

GameBuild, Oyuncular, Oyun Geliştiriciler ve Reklamverenler için yepyeni bir ekonomi ve deneyim getiren, güçlü araç setlerine sahip yeni nesil bir oyun altyapısıdır.

Sektör

