GAT

Gather, GProto iletişim protokolü aracılığıyla bilgi ve veri şifrelemesi uygular, dağıtılmış uzun bağlantı kümeleri sağlar ve istikrarlı bir merkeziyetsiz mesajlaşma ağı elde etmek için G-BOX donanım ekipmanı aracılığıyla bir DePIN ağı oluşturur. $GAT, Gather platformunun dolaşımdaki varlığıdır, Gather ağının ekolojik değerini taşımak için kullanılır ve gerçekte Gather ağındaki bilgi işlem gücü katkılarının eşdeğer değişimi için çapa varlık haline gelir. Gather ağının altyapı inşasına katılan ilk kullanıcılar GAT token ödülleri alabilirler.

Kripto AdıGAT

SıralamaNo.4829

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi2024-04-20 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.5 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği46.85788471173177,2024-06-25

En Düşük Fiyat0.45958560140533666,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriGAT

Sektör

Sosyal Medya

