GBCK

State1, oyun ve alım satımın birleştiği yenilikçi bir ekosistemdir. İşletmelerin ve kullanıcıların kullanıma hazır sürükleyici çözümlerle sorunsuz bir XR ve Web3 varlığı oluşturmaları için tasarlanmıştır. Bu sürükleyici ekosistemde şirketler tek bir alanda gerçek dünya ürünleri satabilir, kitlelerle etkileşim kurabilir ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapabilir. State1'in ekonomisinin merkezinde, ekosistemdeki tüm işlemlere güç veren GoldBrick (GBCK) token yer almaktadır. GoldBrick kullanıcılara ödüller kazanma, token tabanlı oyunlara katılma ve ürün satın alırken somut avantajlardan yararlanma şansı sunarak deneyime oyunlaştırılmış bir boyut katar.

Kripto AdıGBCK

SıralamaNo.4235

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz150,000,000

Toplam Arz150,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.015299586301515084,2025-11-08

En Düşük Fiyat0.003971672258685554,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaState1, oyun ve alım satımın birleştiği yenilikçi bir ekosistemdir. İşletmelerin ve kullanıcıların kullanıma hazır sürükleyici çözümlerle sorunsuz bir XR ve Web3 varlığı oluşturmaları için tasarlanmıştır. Bu sürükleyici ekosistemde şirketler tek bir alanda gerçek dünya ürünleri satabilir, kitlelerle etkileşim kurabilir ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapabilir. State1'in ekonomisinin merkezinde, ekosistemdeki tüm işlemlere güç veren GoldBrick (GBCK) token yer almaktadır. GoldBrick kullanıcılara ödüller kazanma, token tabanlı oyunlara katılma ve ürün satın alırken somut avantajlardan yararlanma şansı sunarak deneyime oyunlaştırılmış bir boyut katar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.