GCOTI

COTI, Ethereum'daki en hızlı ve en hafif gizlilik katmanıdır. Çığır açan şifreleme protokolü Garbled Circuits tarafından desteklenen ve Ethereum tarafından güvence altına alınan COTI, halka açık blok zincirinde veri koruması için en gelişmiş ve uyumlu çözümü sunar. Web3 inovasyonunun bir sonraki dalgasının yolunu açıyor. COTI, gizli işlemler, Yapay Zeka, DeFi, merkeziyetsiz kimlik belirleme ve daha fazlasını içeren yepyeni bir kullanım senaryoları dünyasının kilidini açıyor.

Kripto AdıGCOTI

SıralamaNo.5326

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1540755162987332,2024-02-26

En Düşük Fiyat0.002392081673757856,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

