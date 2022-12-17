GEAR

Gearbox, genelleştirilmiş bir kaldıraç protokolüdür. Bunun iki yönü vardır: tek varlıklı likidite sağlayarak düşük riskli APY kazanan düzenli likidite sağlayıcıları; ve aktif madenciler, firmalar ve hatta bu varlıkları 10x kaldıraçla alım satım yapmak veya madencilik yapmak için ödünç alan diğer protokoller.

Kripto AdıGEAR

SıralamaNo.812

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz10,000,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04199126237952066,2022-12-17

En Düşük Fiyat0.001563469575338608,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

