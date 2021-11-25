GEL

Gelato Network, Ethereum, Polygon ve Fantom gibi halka açık blok zincirlerinde otomatik akıllı sözleşme yürütme protokolüdür. Gelato, geliştiricilerin web3 DevOps ihtiyaçlarını, keyfi akıllı sözleşmeleri güvenilir bir şekilde ve merkezi arıza noktası haline gelmeden otomatikleştirmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir bot ağına dış kaynak olarak kullanmaları için temel altyapı olarak kullanılır.

Kripto AdıGEL

SıralamaNo.1219

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,09%

Dolaşımdaki Arz266 397 958,53559163

Maksimum Arz0

Toplam Arz420 690 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.248103084399532,2021-11-25

En Düşük Fiyat0.019624762996406118,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

