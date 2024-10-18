GEMS

Gems, dijital varlık arenasında benzersiz bir konuma sahip, seçkin bir dijital varlık launchpad'idir. Misyonumuz, titiz bir durum tespiti yaparak kripto para dünyasındaki gerçek 'cevherleri' ortaya çıkarmaktır. Yenilikçi girişimler başlatmaya, toplulukları genişletmeye, yeni pazarlara girmeye ve bu çığır açan projelerin erken aşamalarında yer almak için uluslararası liderler ve destekçiler ağımızdan yararlanmaya odaklanarak blok zinciri projeleri için sağlam bir ekosistemi zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Kripto AdıGEMS

SıralamaNo.352

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz598,865,211

Maksimum Arz843,303,980

Toplam Arz838,059,738.7

Dolaşım Oranı0.7101%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.32139111116021507,2024-10-18

En Düşük Fiyat0.013651603284725885,2025-04-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaGems, dijital varlık arenasında benzersiz bir konuma sahip, seçkin bir dijital varlık launchpad'idir. Misyonumuz, titiz bir durum tespiti yaparak kripto para dünyasındaki gerçek 'cevherleri' ortaya çıkarmaktır. Yenilikçi girişimler başlatmaya, toplulukları genişletmeye, yeni pazarlara girmeye ve bu çığır açan projelerin erken aşamalarında yer almak için uluslararası liderler ve destekçiler ağımızdan yararlanmaya odaklanarak blok zinciri projeleri için sağlam bir ekosistemi zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.