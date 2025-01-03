GENOME

GENOME, GenomesDAO'nun fayda ve yönetişim tokenidir. Token, Genomes.io platformunda değer aktarımı için kullanılmasının yanı sıra GenomesDAO altyapısındaki tüm ödemeler ve eylemler için de kullanılır.

Kripto AdıGENOME

SıralamaNo.4260

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05907566283020662,2025-01-03

En Düşük Fiyat0.001170416160112559,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaGENOME, GenomesDAO'nun fayda ve yönetişim tokenidir. Token, Genomes.io platformunda değer aktarımı için kullanılmasının yanı sıra GenomesDAO altyapısındaki tüm ödemeler ve eylemler için de kullanılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.