GET, Web3'ün temel fikirlerine dayalı olarak eğlencenin evrimiyle birlikte hareket eden bir token olarak tasarlanmıştır. Karar verme sürecinin demokratikleşmesi ve değer dağıtımının anında gerçekleşmesi gibi Web3'ün özellikleri, GET tarafından sağlanan kullanım örnekleriyle son derece uyumludur.

Kripto AdıGET

SıralamaNo.5062

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.013155838322735681,2025-06-13

En Düşük Fiyat0.000694939315249156,2025-10-31

Herkese Açık Blok ZinciriADA

Sektör

Sosyal Medya

