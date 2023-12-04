GFAL

Games for a Living Token ($GFAL), Ağımız ve Oyunlarımızda kullanılan yardımcı program tokenidir. Bu, Pazar Yerimizdeki tüm işlemlerin $GFAL kullanılarak yürütüldüğü anlamına gelir. $GFAL aynı zamanda Games for a Living Network ve Games'in yönetiminin de temelini oluşturur.

Kripto AdıGFAL

SıralamaNo.1240

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz3,624,194,396.555333

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3624%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04893349647156967,2023-12-04

En Düşük Fiyat0.001635475812571086,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

