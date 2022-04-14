GGC

Grand Gangsta City, Sei Network tarafından desteklenen açık dünya Web3 oyunudur. Devasa bir sanal şehre dalın, görevleri tamamlayın, çetenizi kurun ve gerçek ödüller kazanın. Araçlara sahip olun, karakterinizi özelleştirin ve NPC'ler ve oyuncularla dolu canlı bir dünyayla etkileşime geçin. Blok zinciri teknolojisiyle, oyun içindeki tüm varlıklarınız tamamen size aittir; güvenli, takas edilebilir ve merkeziyetsizdir.

Kripto AdıGGC

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSEIEVM

HakkındaGrand Gangsta City, Sei Network tarafından desteklenen açık dünya Web3 oyunudur. Devasa bir sanal şehre dalın, görevleri tamamlayın, çetenizi kurun ve gerçek ödüller kazanın. Araçlara sahip olun, karakterinizi özelleştirin ve NPC'ler ve oyuncularla dolu canlı bir dünyayla etkileşime geçin. Blok zinciri teknolojisiyle, oyun içindeki tüm varlıklarınız tamamen size aittir; güvenli, takas edilebilir ve merkeziyetsizdir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.