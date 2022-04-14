GGX

GG3, X, YouTube, Discord, Telegram, Steam ve Twitch gibi büyük platformlardan öğrenerek pazara ilk giren AI Agents Swarm teknolojisi aracılığıyla akıllı topluluk katılımına öncülük ediyor. 100.000'den fazla Steam oyununu ve kullanıcı davranış verilerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş, yapay zekâ odaklı deneyimler aracılığıyla Web2 ve Web3 arasında köprü kuruyor.

Kripto AdıGGX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGG3, X, YouTube, Discord, Telegram, Steam ve Twitch gibi büyük platformlardan öğrenerek pazara ilk giren AI Agents Swarm teknolojisi aracılığıyla akıllı topluluk katılımına öncülük ediyor. 100.000'den fazla Steam oyununu ve kullanıcı davranış verilerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş, yapay zekâ odaklı deneyimler aracılığıyla Web2 ve Web3 arasında köprü kuruyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.