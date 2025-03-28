GHIBLI

Herkes Hayao Miyazaki'nin Ghibli estetiğini temsil eden anime tarzı görüntüler oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir.

Kripto AdıGHIBLI

SıralamaNo.2474

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz999,858,816.826398

Maksimum Arz999,875,722.608

Toplam Arz999,858,816.826398

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04149693883334753,2025-03-28

En Düşük Fiyat0.000430037000763553,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaHerkes Hayao Miyazaki'nin Ghibli estetiğini temsil eden anime tarzı görüntüler oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği2000g
GHIBLI/USDT
Ghiblification
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GHIBLI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
