GHT

HEALTHREE (HEAL3) oyunlaştırma yoluyla coşku yaratır ve bireylerin sağlık faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için bir mekanizma sağlar. Amacımız, pozitif faaliyetler ile sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek ve insanların daha zengin bir yaşam sürmelerini sağlayacak hizmetler sunmaktır. Bir önceki " Hareket Et Kazan" projesinin aksine HEALTHREE (HEAL3), kullanıcıların egzersiz, uyku ve beslenme gibi günlük sağlık alışkanlıklarıyla ilgili faaliyetler aracılığıyla token kazanmalarına olanak tanır.

Kripto AdıGHT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSONEIUM

HakkındaHEALTHREE (HEAL3) oyunlaştırma yoluyla coşku yaratır ve bireylerin sağlık faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için bir mekanizma sağlar. Amacımız, pozitif faaliyetler ile sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek ve insanların daha zengin bir yaşam sürmelerini sağlayacak hizmetler sunmaktır. Bir önceki " Hareket Et Kazan" projesinin aksine HEALTHREE (HEAL3), kullanıcıların egzersiz, uyku ve beslenme gibi günlük sağlık alışkanlıklarıyla ilgili faaliyetler aracılığıyla token kazanmalarına olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.