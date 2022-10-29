GHUB

GemHUB Projesi (GHUB Token), yeni nesil blokzincir tabanlı sosyal platform olan Poplus içinde kullanılmak üzere tasarlanmış temel bir yardımcı tokendir. Bu proje, kullanıcı katılımı ile desteklenen sürdürülebilir bir dijital ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. GHUB; kullanıcı etkileşimi ödülleri, etkinlik katılımı, reklam ve içerik ödemeleri gibi işlemlerde platform içinde kullanılır. Katılıma dayalı hassas teşvik yapısı, kullanıcıların aktif katılımını teşvik eder ve ekosisteme yeni kullanıcıların dahil edilmesini kolaylaştırır. Poplus, oyun, yayıncılık ve alışveriş gibi farklı eğlence sektörlerinden ortaklarla bağlantılı bir Web3 iletişim merkezi olarak hizmet verir. Gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve şeffaf topluluk yönetimine odaklanır. Bu temelin üzerine inşa edilen GHUB, yapay zeka hizmet entegrasyonu, alışveriş bağlantısı ve dijital varlık yatırım altyapısı gibi alanlara da genişlemektedir. Bu sayede, akıllı platform büyümesinin temel motoru olma konumunu güçlendirmektedir. GHUB, yalnızca bir ödül mekanizması değil; aynı zamanda kullanıcı odaklı sosyal değeri temel alan, geleceğe yönelik bir token modeli olarak evrilmektedir. Güvenilir iş ortakları ağıyla birlikte, sürdürülebilir bir Web3 ekosistemi geliştirmeye katkı sunmaya devam etmektedir.

Kripto AdıGHUB

SıralamaNo.1725

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.17%

Dolaşımdaki Arz121,018,321

Maksimum Arz1,200,000,000

Toplam Arz1,200,000,000

Dolaşım Oranı0.1008%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.43901544785408864,2022-10-29

En Düşük Fiyat0.009656749077784126,2025-06-05

Herkese Açık Blok ZinciriKLAY

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.