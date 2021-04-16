GHX

GamerCoin (GHX), GamerHash ekosistemine güç vererek 760.000'den fazla oyuncunun yapay zeka (DePIN), 3D render ve kripto madenciliği için bilgi işlem kaynaklarını paylaşarak boşta kalan CPU/GPU güçlerinden para kazanmalarını sağlar. GamerCoin, 2020'den beri piyasada olan köklü bir GameFi tokenidir. En iyi Web3 projeleri tarafından desteklenmektedir ve Güney Kore'de büyük bir ilgi görmektedir.

Kripto AdıGHX

SıralamaNo.1162

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz649,965,123.3557609

Maksimum Arz808,000,000

Toplam Arz808,000,000

Dolaşım Oranı0.8044%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.86724495,2021-04-16

En Düşük Fiyat0.004504326610072382,2023-06-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaGamerCoin (GHX), GamerHash ekosistemine güç vererek 760.000'den fazla oyuncunun yapay zeka (DePIN), 3D render ve kripto madenciliği için bilgi işlem kaynaklarını paylaşarak boşta kalan CPU/GPU güçlerinden para kazanmalarını sağlar. GamerCoin, 2020'den beri piyasada olan köklü bir GameFi tokenidir. En iyi Web3 projeleri tarafından desteklenmektedir ve Güney Kore'de büyük bir ilgi görmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GHX/USDT
GamerCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GHX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GHX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GHX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...