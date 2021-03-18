GMEE

"GMEE, oyun becerisini tanımak, ödüllendirmek ve oyuncuların GAMEE'nin gündelik oyun platformuna katılımını sağlamak için tasarlanmış bir fayda tokenidir. GMEE Token, GAMEE platformunda oynanan oyunlarda kazanılan ödüller olarak oyunculara dağıtılacaktır. Tokenler, özel turnuvalara giriş ücretlerini ödemekte kullanılacak ve token sahiplerinin GAMEE oyunlarının yol haritaları ve ödül havuzlarının dağıtımında oy kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere yönetim haklarına sahip olacaktır. Animoca Brands'in iştiraki olan GAMEE, kullanıcıların oyun görevlerini tamamladıkları, turnuvalarda yarıştıkları ve etkinlikleri için ödüller kazandıkları yüksek katılımlı bir hiper gündelik oyun platformudur. GAMEE 2015 yılında Çek Cumhuriyeti'nde kurulmuştur ve şu anda 25 milyon kayıtlı kullanıcıya sahiptir."

Kripto AdıGMEE

SıralamaNo.1448

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz1,764,305,151.18846

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,180,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-03-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.75497818,2021-04-08

En Düşük Fiyat0.001355949856802306,2025-07-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

