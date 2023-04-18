GMX

GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.

Kripto AdıGMX

SıralamaNo.316

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)78.48%

Dolaşımdaki Arz10,371,549.21055098

Maksimum Arz13,250,000

Toplam Arz10,371,549.21055098

Dolaşım Oranı0.7827%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği90.88797255032739,2023-04-18

En Düşük Fiyat4.878502133196772,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaGMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
GMX
