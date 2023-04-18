GMX

GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.

Kripto AdıGMX

SıralamaNo.299

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)51.60%

Dolaşımdaki Arz10,351,928.63334217

Maksimum Arz13,250,000

Toplam Arz10,351,928.63334217

Dolaşım Oranı0.7812%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği90.88797255032739,2023-04-18

En Düşük Fiyat4.878502133196772,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaGMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GMX/USDT
GMX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GMX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
