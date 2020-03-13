GNO

Gnosis Zinciri, ilk Ethereum yan zincirlerinden biridir ve değerlerine sadık kalmıştır. Gnosis Safe, Gnosis Protocol ve GnosisDAO dahil olmak üzere, kullanıcıların Ethereum üzerinde dijital varlıklar oluşturmasına, alım satım yapmasına ve elinde tutmasına olanak tanıyan çeşitli ürünlerden oluşur.

Kripto AdıGNO

SıralamaNo.126

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)220.81%

Dolaşımdaki Arz2,639,253.3644124

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,999,934.74577209

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1088.8656450619212,2021-11-16

En Düşük Fiyat7.05027795992,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Gnosis Zinciri, ilk Ethereum yan zincirlerinden biridir ve değerlerine sadık kalmıştır. Gnosis Safe, Gnosis Protocol ve GnosisDAO dahil olmak üzere, kullanıcıların Ethereum üzerinde dijital varlıklar oluşturmasına, alım satım yapmasına ve elinde tutmasına olanak tanıyan çeşitli ürünlerden oluşur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GNO/USDT
Gnosis
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GNO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
