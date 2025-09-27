GOATED

GOAT Network, şirket içi zkMIPS (en hızlı üretime hazır zkVM), pratik BitVM2 meydan okuma modeli (meydan okuma süresini 14 günden 1 günden az bir süreye indiren) ve Bitcoin'in ilk Merkeziyetsiz Sıralayıcı ağı gibi çığır açan bir kombinasyonla sürdürülebilir, yerel BTC getirisi sağlamak üzere tasarlanmış Bitcoin tabanlı bir ZK Rollup'tır.

Kripto AdıGOATED

SıralamaNo.1155

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.63%

Dolaşımdaki Arz104,348,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1043%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19772632791076053,2025-09-27

En Düşük Fiyat0.052417385027545234,2025-10-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGOAT Network, şirket içi zkMIPS (en hızlı üretime hazır zkVM), pratik BitVM2 meydan okuma modeli (meydan okuma süresini 14 günden 1 günden az bir süreye indiren) ve Bitcoin'in ilk Merkeziyetsiz Sıralayıcı ağı gibi çığır açan bir kombinasyonla sürdürülebilir, yerel BTC getirisi sağlamak üzere tasarlanmış Bitcoin tabanlı bir ZK Rollup'tır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.