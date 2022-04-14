GON

GOLFIN, golf sahaları ve ilgili üreticilerle ortaklıklar yoluyla gerçek ekonomiden elde edilen geliri, oyun içi eşya alım satımına ve bir token ekosistemine dayalı olarak birleştirerek sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyor.

Kripto AdıGON

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz72,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaGOLFIN, golf sahaları ve ilgili üreticilerle ortaklıklar yoluyla gerçek ekonomiden elde edilen geliri, oyun içi eşya alım satımına ve bir token ekosistemine dayalı olarak birleştirerek sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.