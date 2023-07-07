GORA

Gora Network, orijinal olarak Algorand blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir blok zinciri Oracle'dır. Geleneksel sistemler ve blok zinciri ağları arasındaki uçurumu kapatarak, geliştiricileri ve işletmeleri son teknoloji ve güvenilir merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiriyoruz.

Kripto AdıGORA

SıralamaNo.7050

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.21789607430575,2023-07-07

En Düşük Fiyat0.007564720786461607,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriALGO

HakkındaGora Network, orijinal olarak Algorand blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir blok zinciri Oracle'dır. Geleneksel sistemler ve blok zinciri ağları arasındaki uçurumu kapatarak, geliştiricileri ve işletmeleri son teknoloji ve güvenilir merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiriyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.