GOTG

GotG, dijital varlık pazarında dünyanın ilk DAG garanti·sigorta çözümünü piyasaya sürdü. GotG, dijital varlık yatırımcılarının istikrarını önemli ölçüde artıran bir başarı olarak değerlendirilen DAG garanti-sigorta çözümünü uygulayan ve başlatan dijital varlık pazarındaki ilk şirket oldu. Artık dijital varlık yönetim kuruluşları ve dijital varlık yatırımcıları, GotG Platform'un DAG garanti·sigorta çözümü ile dijital varlıkları için aynı anda hem istikrar hem de karlılık elde edebilirler.

Kripto AdıGOTG

SıralamaNo.7512

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,800,000,000

Toplam Arz1,800,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.431504999775767,2022-08-18

En Düşük Fiyat0.000749738824703273,2025-03-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

