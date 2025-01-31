GPS

GoPlus Security, tüm blok zinciri ağlarında kapsamlı koruma sağlayan Web3'ün ilk merkeziyetsiz güvenlik katmanını inşa ediyor. Açık, izne tabi olmayan ve kullanıcı odaklı mimarisi sayesinde GoPlus, kullanıcılarını tüm işlem yaşam döngüleri boyunca korumak için herhangi bir blok zinciri veya proje tarafından sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. AVS ve son teknoloji yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerinden yararlanarak, kapsamlı risk analizi yapar ve kullanıcılar için akıllı, verimli ve merkeziyetsiz güvenlik hizmetleri sunar.

Kripto AdıGPS

SıralamaNo.762

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.19%

Dolaşımdaki Arz3,144,285,805.997091

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,822,841,360.54709

Dolaşım Oranı0.3144%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2201465019981962,2025-01-31

En Düşük Fiyat0.005283751489335966,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.