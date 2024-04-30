GPTV

GPTVerse, çeşitli yapay zeka uygulamalarını tek bir hesap ve ödeme yöntemi altında birleştirir ve blockchain entegrasyonu sayesinde işlemleri sorunsuz bir şekilde yönetir. Bir Web3 projesi olarak GPTVerse sadece bir web sitesi değil, mobil uygulamalar, tarayıcı eklentileri, Metaverse ve benzeri platformları içeren çoklu platform yapısına sahiptir. Çeşitli yapay zeka uygulamalarını bir araya getirmesinin yanı sıra, GPTVerse kendi AI ürünlerini de kullanıcılarına sunar. En önemli özelliklerinden biri, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun yapay zeka geliştirmesine olanak tanıyan low-code altyapısıdır.

Kripto AdıGPTV

SıralamaNo.8029

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz879,000,000

Toplam Arz879,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi2024-04-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.007 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.05219708734565058,2024-05-07

En Düşük Fiyat0.000325099414321857,2025-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GPTV/USDT
GPTVerse
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GPTV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
