GRAFI

Grafilab, sıradan kullanıcılardan geliştiricilere kadar herkesin yapay zekâ inovasyonuna katılmasını ve bundan faydalanmasını sağlayan devrim niteliğinde bir yapay zekâ ekosistemidir. CeDePIN Cloud, Co-Builder ve AI App-store platformumuz aracılığıyla kullanıcılar, derin teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan AI uygulamalarını/araçlarını kolayca dağıtabilir, eğitebilir ve bunlardan para kazanabilir. Grafilab'ın kalbinde, güvenli veri bütünlüğü, sahipliği ve şeffaflığı sağlayan, YZ geliştirme ve ticarileştirme için güvenilir bir ortam yaratan YZ Veri Katmanı yer almaktadır. Grafilab, YZ erişilebilirliğinin önündeki engelleri yıkıyor ve AGI'ye doğru evrimi yönlendiriyor.

Kripto AdıGRAFI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaGrafilab, sıradan kullanıcılardan geliştiricilere kadar herkesin yapay zekâ inovasyonuna katılmasını ve bundan faydalanmasını sağlayan devrim niteliğinde bir yapay zekâ ekosistemidir. CeDePIN Cloud, Co-Builder ve AI App-store platformumuz aracılığıyla kullanıcılar, derin teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan AI uygulamalarını/araçlarını kolayca dağıtabilir, eğitebilir ve bunlardan para kazanabilir. Grafilab'ın kalbinde, güvenli veri bütünlüğü, sahipliği ve şeffaflığı sağlayan, YZ geliştirme ve ticarileştirme için güvenilir bir ortam yaratan YZ Veri Katmanı yer almaktadır. Grafilab, YZ erişilebilirliğinin önündeki engelleri yıkıyor ve AGI'ye doğru evrimi yönlendiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.