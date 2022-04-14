GRAMPUS

GRAM Ecosystem, küresel bir gündelik oyun geliştiricisi olan GRAMPUS'un Web3 oyun ekosistemidir. Blok zinciri ve yapay zekâ teknolojisi aracılığıyla hem oyuncular hem de oyun stüdyoları arasında yankı uyandıran ilgi çekici ve sürükleyici oyun deneyimleri yaratmak için kurulmuştur. GRAMPUS'un en önemli projelerinden biri, 33 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve dünya çapında popüler bir oyun olan Cooking Adventure'ın Web3 versiyonu olan Norma in Metaland'dir. Bu oyun, sevilen yemek pişirme simülasyonu türüne blok zinciri tabanlı sahiplik ve oyna-sahip ol mekaniklerini getiriyor. Bir diğer amiral gemisi proje olan Juicy Adventure, dev bir blenderin bir hayvan köyüne çarptığı tuhaf bir dünyada geçen, benzersiz oyun mekanikleri ve sıradan çok oyunculu deneyimlere yeni bir bakış açısı getiren sıradan bir nişancı oyunudur. GRAM Ecosystem, Web3 teknolojileriyle desteklenen sürdürülebilir bir oyun ortamı oluşturarak geleneksel oyun yayıncılığının ötesine geçmeyi hedefliyor.

Kripto AdıGRAMPUS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

