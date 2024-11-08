GRASS

Grass, kullanıcıların İnternet bant genişliklerini paylaşmalarını ve dağıtılmış bir ağ aracılığıyla doğrulanabilir ağ verileri elde etmelerini sağlayan, özellikle yapay zekâ için oluşturulmuş merkeziyetsiz bir veri katmanıdır. Bu, ham veri toplamak için düğüm operatörlerinin boştaki internet bağlantılarından yararlanılarak elde edilir ve daha sonra yapay zekâ eğitimi amacıyla işlenir.

Kripto AdıGRASS

SıralamaNo.314

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)19.07%

Dolaşımdaki Arz243,905,091

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.9008251430182934,2024-11-08

En Düşük Fiyat0.2625438225489879,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

