GSWIFT

Kripto AdıGSWIFT

SıralamaNo.2327

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,01%

Dolaşımdaki Arz360 769 188

Maksimum Arz1 396 500 000

Toplam Arz771 112 759

Dolaşım Oranı0.2583%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8309490782266589,2023-12-15

En Düşük Fiyat0.001563854110489921,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaGameSwift, zkEVM teknolojisine dayanan modüler bir blok zinciridir. GameSwift, oyun platformuyla birlikte oyunlar, oyuncular ve Web3 yatırımcıları için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır. Platform, GameSwift ekosistemindeki tüm oyunlardan ve oyunculardan değer kazanan birleşik bir tokene sahiptir.

