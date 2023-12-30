GSYS

Genesys platformu, kripto birimi işlemleri ve NFT'ler için en hızlı, en ölçeklenebilir ve düşük tüketimli ürün ve hizmetleri oluşturmak için DeFi-Blok Zincir teknolojisini topluluk odaklı çözümlerle birleştirir.

Kripto AdıGSYS

SıralamaNo.4180

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz33,000,000

Toplam Arz33,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.7435343495280362,2023-12-30

En Düşük Fiyat0.011818060067975832,2025-06-12

Herkese Açık Blok ZinciriGSYS

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.