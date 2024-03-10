GTAI

Gelişmiş Web3 yapay zeka uygulama teknolojisinden yararlanan GT Protocol, CeFi, DeFi ve NFT piyasalarında yapay zeka portföy yönetimi, yapay zeka alım satımı ve yatırımlarına devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Sofistike yatırım stratejilerini geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmektedir.

Kripto AdıGTAI

SıralamaNo.1560

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.26%

Dolaşımdaki Arz60,407,288.88406552

Maksimum Arz75,000,000

Toplam Arz75,000,000

Dolaşım Oranı0.8054%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.488164099688297,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.049123102760548494,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGelişmiş Web3 yapay zeka uygulama teknolojisinden yararlanan GT Protocol, CeFi, DeFi ve NFT piyasalarında yapay zeka portföy yönetimi, yapay zeka alım satımı ve yatırımlarına devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Sofistike yatırım stratejilerini geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.