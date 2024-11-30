GURU

Base Layer 3 Guru Network tarafından desteklenen Web3 ve Yapay Zeka İşlemcilerinin gücünü açığa çıkarın. DexGuru, veri analitiği ve süreç düzenlemesinde devrim yaratmak için Yapay Zeka ve Web3 kullanarak bir DeFi alım satım portalından Guru Network'e dönüştü. Base Layer 3 üzerinde Çoklu Zincir Yapay Zeka Hesaplama katmanı olarak hizmet verir ve merkeziyetsiz finans ve veri odaklı Yapay Zeka karar verme süreçleri için gelişmiş, gerçek zamanlı çözümler sağlar.

Kripto AdıGURU

SıralamaNo.5482

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06316788883271543,2024-11-30

En Düşük Fiyat0.000317155961511193,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBase Layer 3 Guru Network tarafından desteklenen Web3 ve Yapay Zeka İşlemcilerinin gücünü açığa çıkarın. DexGuru, veri analitiği ve süreç düzenlemesinde devrim yaratmak için Yapay Zeka ve Web3 kullanarak bir DeFi alım satım portalından Guru Network'e dönüştü. Base Layer 3 üzerinde Çoklu Zincir Yapay Zeka Hesaplama katmanı olarak hizmet verir ve merkeziyetsiz finans ve veri odaklı Yapay Zeka karar verme süreçleri için gelişmiş, gerçek zamanlı çözümler sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GURU/USDT
Guru Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GURU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GURU/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GURU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...