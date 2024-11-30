GURU

Base Layer 3 Guru Network tarafından desteklenen Web3 ve Yapay Zeka İşlemcilerinin gücünü açığa çıkarın. DexGuru, veri analitiği ve süreç düzenlemesinde devrim yaratmak için Yapay Zeka ve Web3 kullanarak bir DeFi alım satım portalından Guru Network'e dönüştü. Base Layer 3 üzerinde Çoklu Zincir Yapay Zeka Hesaplama katmanı olarak hizmet verir ve merkeziyetsiz finans ve veri odaklı Yapay Zeka karar verme süreçleri için gelişmiş, gerçek zamanlı çözümler sağlar.

Kripto AdıGURU

SıralamaNo.5482

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06316788883271543,2024-11-30

En Düşük Fiyat0.000317155961511193,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

