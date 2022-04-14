GVNR

GVNR, Bitcoin’i güvenli bir şekilde DeFi ekosistemine dahil ederek atıl likiditeyi harekete geçirir. Kullanıcılar, $BTC varlıklarını herhangi bir güven kaybı yaşamadan ya da köprüleme veya sarma işlemleriyle vergiye tabi olayları tetiklemeden teminat olarak kullanabilir; böylece Bitcoin’in zincirler arası inovasyon için güçlü bir kaynak olarak potansiyeli açığa çıkar.

Kripto AdıGVNR

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz7,200,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz20,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

GVNR, Bitcoin'i güvenli bir şekilde DeFi ekosistemine dahil ederek atıl likiditeyi harekete geçirir. Kullanıcılar, $BTC varlıklarını herhangi bir güven kaybı yaşamadan ya da köprüleme veya sarma işlemleriyle vergiye tabi olayları tetiklemeden teminat olarak kullanabilir; böylece Bitcoin'in zincirler arası inovasyon için güçlü bir kaynak olarak potansiyeli açığa çıkar.

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
GVNR/USDT
GVNR
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GVNR)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Loading...