Xeno, Japonya'da e-ticaret devi ve HUNTER x HUNTER gibi dünyaca ünlü anime için uygulamayı geliştiren oyun geliştiricisi olarak bilinen, PvP ve Crooz'a odaklanan GameFi projesidir. XENO temelde hem GameFi hem de Esports'un özünü içeren taktiksel bir PvP oyunudur. NFT karakterlerine sahip oyuncular, oyunu oynayarak faydalı jetonlar ve NFT'ler kazanabilirler. Oyuncular, uygulama içi cüzdan ve pazar yeri aracılığıyla NFT'leri sorunsuz bir şekilde takas edebilir.

