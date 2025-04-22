H1

Haven1, DeFi 2.0 için EVM Katman 1'dir. DeFi, RWA'lar ve daha güvenli, MEV dirençli bir Web3 deneyimi için özel olarak oluşturulmuş, doğrulanmış, incelenmiş hApps'lerden oluşan eksiksiz bir Web3 ekosistemi.

Kripto AdıH1

SıralamaNo.3370

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz196,817,604

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0984%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.040872621563631216,2025-04-22

En Düşük Fiyat0.000086963662454583,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaHaven1, DeFi 2.0 için EVM Katman 1'dir. DeFi, RWA'lar ve daha güvenli, MEV dirençli bir Web3 deneyimi için özel olarak oluşturulmuş, doğrulanmış, incelenmiş hApps'lerden oluşan eksiksiz bir Web3 ekosistemi.

