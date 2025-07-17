HAEDAL

Haedal, tüm LST ekosistemini beslemek için Sui'nin alım satım akışından gelir elde eden Hae3 ürünleri tarafından desteklenen birincil likit stake protokolünü oluşturarak kullanıcıların Sui'de stake etmeleri ve kazanmaları için en iyi yerdir.

Kripto AdıHAEDAL

SıralamaNo.851

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.66%

Dolaşımdaki Arz260,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.26%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3030852003927108,2025-07-17

En Düşük Fiyat0.057431560930603226,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

