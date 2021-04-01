HAI

Hacken, kripto borsaları, paylaşım ekonomisi işletmeleri, devlet kurumları, havayolları vb. gibi müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet eden lider bir siber güvenlik danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Hacken Token, Hacken Ekosistemi ile faaliyetlerin çoğuna güç veren yerel bir tokendir. Hacken Token, indirimli HackenAI abonelik ücretlerinin yanı sıra kurumsal ve kripto borsaları siber güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere Hacken Ekosistemi içinde ek hizmetler satın almak için kullanılabilir.

Kripto AdıHAI

SıralamaNo.1282

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz833,328,610

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz958,328,610

Dolaşım Oranı0.8333%

Arz Tarihi2021-04-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.47068067530248303,2021-11-08

En Düşük Fiyat0.000048907555818186,2025-06-20

Herkese Açık Blok ZinciriVET

HakkındaHacken, kripto borsaları, paylaşım ekonomisi işletmeleri, devlet kurumları, havayolları vb. gibi müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet eden lider bir siber güvenlik danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Hacken Token, Hacken Ekosistemi ile faaliyetlerin çoğuna güç veren yerel bir tokendir. Hacken Token, indirimli HackenAI abonelik ücretlerinin yanı sıra kurumsal ve kripto borsaları siber güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere Hacken Ekosistemi içinde ek hizmetler satın almak için kullanılabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.