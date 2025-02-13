HEI

Heima Network, kolay çapraz zincir erişimi sağlamak için inşa edilmiş bir nesil birinci katman blockchain'idir. Merkeziyetsiz kimlik ve gizlilik çözümlerine odaklanan Litentry Network'ten evrilerek, Heima kullanıcıların sadece bir hesapla birden fazla blockchain üzerinde varlık yönetimi yapmalarına ve etkileşimde bulunmalarına yardımcı olur. Dahili güvenlik ve zincir soyutlama teknolojisi ile Heima, blockchain bağlantılarını her zamankinden daha sorunsuz ve kesintisiz hale getirir.

Kripto AdıHEI

SıralamaNo.798

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14.41%

Dolaşımdaki Arz84,973,631

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz98,234,242

Dolaşım Oranı0.8497%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3586561844463771,2025-02-13

En Düşük Fiyat0.01820824746849313,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

