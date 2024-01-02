HELLO

HELLO Labs, orijinal programlama, oyun ve NFT'leri kuluçkaya yatıran, üreten, finanse eden ve dağıtan Web3 yerel ekosistemi olan kripto ve eğlencenin geleceğidir. "Cryptotainment" terimini kullanarak, Web3'ün geniş potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek ve hem kripto hem de ana akım kitle kitlelerine hitap etmek için tasarlandık. $HELLO tokeni, Web3 ekosisteminin kalbinde yer alır. $HELLO, özel içeriğe erişmek, HELLO Arcade'de oyun oynamak ve NFT satın almak için kullanılacaktır. Ekosistem büyüdükçe, daha fazla fayda ortaya çıkacaktır.

Kripto AdıHELLO

SıralamaNo.1591

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz731,580,754

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.21187619286663767,2024-01-02

En Düşük Fiyat0.003609878438998593,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaHELLO Labs, orijinal programlama, oyun ve NFT'leri kuluçkaya yatıran, üreten, finanse eden ve dağıtan Web3 yerel ekosistemi olan kripto ve eğlencenin geleceğidir. "Cryptotainment" terimini kullanarak, Web3'ün geniş potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek ve hem kripto hem de ana akım kitle kitlelerine hitap etmek için tasarlandık. $HELLO tokeni, Web3 ekosisteminin kalbinde yer alır. $HELLO, özel içeriğe erişmek, HELLO Arcade'de oyun oynamak ve NFT satın almak için kullanılacaktır. Ekosistem büyüdükçe, daha fazla fayda ortaya çıkacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.