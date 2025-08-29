HEMI

Bitcoin ve Ethereum tarafından desteklenen Hemi, üstün ölçeklenebilirlik, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik için modüler bir ağdır. Diğer projeler Bitcoin ve Ethereum'u ekosistem siloları olarak ele alıp her ikisinin potansiyelini sınırlarken, Hemi bunları tek bir süper ağın bileşenleri olarak görür. Bu, Bitcoin DeFi ve çok daha fazlası için yeni seviyelerde programlanabilirlik, taşınabilirlik ve potansiyel sunar. Hemi, Jeff Garzik (eski Bitcoin çekirdek geliştiricisi) ve Max Sanchez (Proof-of-Proof uzlaşma protokolünün yaratıcısı) tarafından kurulmuştur ve tanınmış blok zinciri mühendisleri, stratejik ortaklar ve yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıHEMI

SıralamaNo.724

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.88%

Dolaşımdaki Arz977,500,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0977%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19259179461442666,2025-09-24

En Düşük Fiyat0.015350458365510373,2025-08-29

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

