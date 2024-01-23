HGG

Hedera Guild Game Token, Hedera Guild Game tarafından geliştirilen ve tedarik edilen blok zinciri tabanlı NFT mobil oyunlarının ve metaverilerin organik olarak bağlı olduğu bir ekosistemde yaygın olarak kullanılan Hedera tabanlı ödül tipi bir tokendir.

Kripto AdıHGG

SıralamaNo.4193

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1749373438815988,2024-01-23

En Düşük Fiyat0.000367393057587158,2025-11-01

Herkese Açık Blok ZinciriHBAR

