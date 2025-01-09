HINT

Hive Intelligence, gerçek zamanlı blok zinciri verileri için birleşik bir API sağlayan, yapay zekâ aracıları için bir altyapı katmanıdır. Veri parçalanmasını ortadan kaldırarak yapay zekâ aracılarının zincir üzerinde kolaylıkla sorgulama yapmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlar.

Kripto AdıHINT

SıralamaNo.2080

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz460,375,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,999,996.6606125

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0418835281570032,2025-01-09

En Düşük Fiyat0.002061534956154911,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
HINT/USDT
Hive Intelligence
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HINT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
