HIPPOP

$HIP bir meme tokendir, RWA'yı temel alır ve belirli kullanım durumları vardır. Bununla birlikte coinimizi destekleyen geniş bir NFT topluluğu ve sanatçı topluluğu bulunmaktadır ve HIPPOP uygulaması yeni yayınlanmıştır.

Kripto AdıHIPPOP

SıralamaNo.5153

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,250,000,000

Toplam Arz1,250,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.18463665605275226,2024-05-30

En Düşük Fiyat0.000010697996220357,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Hakkında$HIP bir meme tokendir, RWA'yı temel alır ve belirli kullanım durumları vardır. Bununla birlikte coinimizi destekleyen geniş bir NFT topluluğu ve sanatçı topluluğu bulunmaktadır ve HIPPOP uygulaması yeni yayınlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.